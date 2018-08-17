Cowdenbeath - Berwick maçı ne zaman?

İskoçya 2.Lig maçında Cowdenbeath ile Berwick, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Berwick, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 350 kodlu maçı oynayanlar; Cowdenbeath galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Berwick galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cowdenbeath son haftadaki Annan Athletic müsabasında 0-2 yenildi.

Berwick, Clyde karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Cowdenbeath, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cowdenbeath, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Berwick ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Berwick, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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