Cowdenbeath - Peterhead sahaya çıkıyor

Cowdenbeath ve Peterhead, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Cowdenbeath 4 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Peterhead 10 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Peterhead, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cowdenbeath kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.75, Peterhead sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Cowdenbeath önceki hafta Annan Athletic mücadelesinde 0-2 yenildi.

Peterhead, Edinburgh C karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cowdenbeath, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Peterhead, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Peterhead 6 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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