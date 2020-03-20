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Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK üyesi bir çift, Habur Sınır Kapısı'na teslim oldu.

Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılan teröristleri ikna çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna 2001 yılında katılarak 2014 yılına kadar silahlı olarak faaliyet yürüten A.İ. ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan imam nikahıyla yaşadığı Ş.T. adlı terör örgütü mensupları ikna edildi. A.İ. ve Ş.T., 14 Mart'ta Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'na silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.

Örgüt mensupları adli işlemler yapılmak üzere Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. 2 PKK'lı terörist, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.