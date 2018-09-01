Cracovia Krakow - Legia Warszawa maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa maçında Cracovia Krakow ile Legia Warszawa, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 2 puanlı Cracovia Krakow 16. sırada bulunuyor, Legia Warszawa 10 puana sahip ve 8. sırada. Cracovia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Legia Warszawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 714 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cracovia Krakow kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Legia Warszawa sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cracovia Krakow önceki hafta Zaglebie Lubin mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Legia Warszawa, Pogon Szczecin karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Cracovia Krakow, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Legia Warszawa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Legia Warszawa, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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