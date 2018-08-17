Cracovia Krakow - Zaglebie Lubin düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Cracovia Krakow ile Zaglebie Lubin, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Cracovia Krakow 2 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Zaglebie Lubin 6 puanda ve 8. sırada. Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cracovia Krakow kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Zaglebie Lubin sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cracovia Krakow son haftadaki Zaglebie Lubin müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow maçında 2-2 berabere kaldı.

Cracovia Krakow, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Zaglebie Lubin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Lubin, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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