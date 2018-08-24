Crawley Town - Bury karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig maçında Crawley Town ile Bury, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Crawley Town 4 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Bury 4 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Crawley Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bury, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Crawley Town galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Bury galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Crawley Town son hafta oynanan Walsall maçında 2-2 berabere kaldı.

Bury ise Stevenage karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Crawley Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Crawley Town, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Bury, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bury, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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