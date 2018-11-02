Crawley Town - Milton Keynes Dons maçı rakamları

İngiltere 2.Lig maçında Crawley Town ile Milton Keynes Dons, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Crawley Town 23 puanla 11. sırada, Milton Keynes Dons 31 puanla 2. sırada bulunuyor. Crawley Town son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Milton Keynes Dons, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Crawley Town galibiyet oranı 3.65, beraberlik oranı 3.30, Milton Keynes Dons galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Crawley Town son hafta oynanan Preston North End maçında 2-1 kazandı.

Milton Keynes Dons ise Crewe Alexandra maçında 0-5 kazandı.

Crawley Town, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 10 gol yedi.

Milton Keynes Dons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Milton Keynes Dons, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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