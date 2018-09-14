Crawley Town - Morecambe düellosu

Crawley Town ve Morecambe, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 10 puanlı Crawley Town 15. sırada bulunuyor, Morecambe 3 puana sahip ve 22. sırada. Crawley Town son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Morecambe, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 385. İddaa'da Crawley Town kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Morecambe kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Crawley Town son haftadaki Mansfield Town müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe ise Coventry City karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Crawley Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Crawley Town, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Morecambe, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Morecambe 2 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ