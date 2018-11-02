CRB - Ituiutaba rakamlar

Brezilya Serie B maçında CRB ile Ituiutaba, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 35 puanlı CRB 16. sırada bulunuyor, Ituiutaba 29 puana sahip ve 20. sırada. CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; CRB galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Ituiutaba galibiyet oranı 4.00. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

CRB önceki hafta Parana mücadelesinde 0-1 yenildi.

Ituiutaba ise Brasil De Pelotas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

CRB, evinde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 14 gol yedi.

Ituiutaba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Ituiutaba, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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