CRB - Oeste maçı istatistikleri

CRB ve Oeste, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi CRB 21 puanla 18. sırada, Oeste 23 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi CRB, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oeste son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da CRB kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Oeste kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

CRB son hafta oynanan America Mineiro maçında 1-0 yenildi.

Oeste ise Goias karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan CRB, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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