Genel

Swarovski Vakfı ve Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Bürosu (UNOP) sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için geleceğin yaratıcı, yetenekli liderlerini güçlendirmek adına küresel mentorluk ve hibe programını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre 2021 Yılı’nın Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olarak ilan edilmesi ile beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri),programına Türkiye’den 'de genç yetenekler dahil edilecek.

18-25 yaşlar asında moda, sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı genç yeteneklerin 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Seçilen adaylar, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için çözümler geliştirmek amacıyla tanınmış uluslararası mentor ve eğitmenler eşliğinde küresel mentorluk ve hibe programından yararlanacak.

Hibe alan gençler fikir ve çalışmalarını her sene Eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacak.

KAZANANLAR 21 NİSAN'DA DUYURULACAK

Kazanan şanslı yetenekler 21 Nisan Birleşmiş Milletler Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'nde duyurulacak.

Swarovski Vakfı Enstitüsü kurucusu NadjaSwarovaski, “Geleceğimiz İçin Yaratıcılar programını Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi ile eğitim, yaratıcılık ve sürdürülebilir bir geleceği geliştirme misyonumuzun ile başlatmaktan büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi'nin İcra Direktörü Annemarie Hou, “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olan 2021'de gençlerin yaratıcılığını ve yeteneklerini artırmak için kendilerini sektöre dahil etmelerinin önemini vurgulayarak Swarovski Vakfı Enstitüsü tarafından hazırlanan Geleceğimiz için Yaratıcılar Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)'lara hizmet eden bir girişimdir” diyerek sözlerini tamamladı.