Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Creatives for Our Future programı için Türkiye'den başvuru alınıyor

Swarovski Vakfı ve Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Bürosu'nun farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlattığı Creatives for Our Future programına 9 Nisan'a kadar başvuru yapılabiliyor

Creatives for Our Future programı için Türkiye'den başvuru alınıyor
Genel

Swarovski Vakfı ve Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Bürosu (UNOP) sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için geleceğin yaratıcı, yetenekli liderlerini güçlendirmek adına küresel mentorluk ve hibe programını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre 2021 Yılı’nın Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olarak ilan edilmesi ile beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri),programına Türkiye’den 'de genç yetenekler dahil edilecek.

18-25 yaşlar asında moda, sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı genç yeteneklerin 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Seçilen adaylar, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için çözümler geliştirmek amacıyla tanınmış uluslararası mentor ve eğitmenler eşliğinde küresel mentorluk ve hibe programından yararlanacak.

Hibe alan gençler fikir ve çalışmalarını her sene Eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacak.

KAZANANLAR 21 NİSAN'DA DUYURULACAK

Kazanan şanslı yetenekler 21 Nisan Birleşmiş Milletler Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'nde duyurulacak.

Swarovski Vakfı Enstitüsü kurucusu NadjaSwarovaski, “Geleceğimiz İçin Yaratıcılar programını Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi ile eğitim, yaratıcılık ve sürdürülebilir bir geleceği geliştirme misyonumuzun ile başlatmaktan büyük gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

Birleşmiş Milletler Ortaklıklar Ofisi'nin İcra Direktörü Annemarie Hou, “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı olan 2021'de gençlerin yaratıcılığını ve yeteneklerini artırmak için kendilerini sektöre dahil etmelerinin önemini vurgulayarak Swarovski Vakfı Enstitüsü tarafından hazırlanan Geleceğimiz için Yaratıcılar Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)'lara hizmet eden bir girişimdir” diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kamu ihalelerine katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek
İŞ-YAŞAMKamu ihalelerinde liyakat ve yetkinlik dönemi
Mart ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni martta arttı
AVM Ciro Endeksi düştü
İŞ-YAŞAMAVM cirolarında düşüş
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ekonomi reformlarının takvimini tamamladık.
İŞ-YAŞAMEkonomi reformlarının takvimi açıklandı
Naturelgaz halka açılıyor
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor
Naturelgaz halka açılıyor! 'Borç bitiyor, kur riski yok, karlılığımızı artırıyoruz" - Haberler
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor
Bakan Varank: Tekstil sektörü artan yatırımlarıyla Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sağlıyor
İŞ-YAŞAM'Tekstil büyümeye katkı sağlıyor'
Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? İşte 2021 Ekonomik Reformlar Kitapçığı
İŞ-YAŞAMEkonomi Reform Paketi'nde neler var?
Görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti
İŞ-YAŞAMÇağrı merkezinde işaret dili hizmeti
Bakan Pakdemirli: Bu zamana kadar toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık
İŞ-YAŞAM'Girişimcilere 5.4 milyar TL hibe verdik'