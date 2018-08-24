Cremonese - Pescara maçı heyecanı

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Cremonese, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Pescara takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Cremonese son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pescara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 389 kodlu maçı oynayanlar; Cremonese galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Pescara galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Cremonese önceki hafta Salernitana mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Pescara, Pro Vercelli karşılaşmaında 3-1 kazandı.
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