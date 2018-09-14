Cremonese - Spezia maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie B maçında Cremonese ile Spezia, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 2 puanlı Cremonese 9. sırada bulunuyor, Spezia 3 puana sahip ve 6. sırada. Cremonese, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Spezia son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cremonese kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Spezia sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cremonese son haftadaki Cesena müsabasında 1-0 kazandı.

Spezia, Parma karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Cremonese, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cremonese, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Spezia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Spezia, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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