Cremonese - Venezia sahaya çıkıyor

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Cremonese, 30 Ekim 2018 Salı günü Venezia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 11 puanlı Cremonese 10. sırada bulunuyor, Venezia 6 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Cremonese, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Venezia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 465 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cremonese kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Venezia sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cremonese önceki hafta Cesena mücadelesinde 1-0 yenildi.

Venezia ise Pescara karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Cremonese, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cremonese, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Venezia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Venezia, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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