Süper Lig’in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı. Portekiz’in Estoril Praia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti. Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş’ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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