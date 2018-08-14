Crewe Alexandra - Fleetwood karşılaşma önü

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Crewe Alexandra ile Fleetwood, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Crewe Alexandra son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fleetwood, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Crewe Alexandra kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Fleetwood sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Crewe Alexandra önceki hafta Fleetwood mücadelesinde 2-0 yenildi.

Fleetwood ise Crewe Alexandra karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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