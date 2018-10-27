Crewe Alexandra - Grimsby Town maçı rakamları

Crewe Alexandra ve Grimsby Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Crewe Alexandra 16 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Grimsby Town 15 puanda ve 19. sırada. Crewe Alexandra, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Grimsby Town, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Crewe Alexandra galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.10, Grimsby Town galibiyet oranı 2.90. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Crewe Alexandra son haftadaki Cheltenham Town müsabasında 2-1 kazandı.

Grimsby Town ise Forest Green maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Crewe Alexandra, 11 gol attı ve 2 gol yedi.

Grimsby Town, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grimsby Town 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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