Crewe Alexandra - Milton Keynes Dons maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Crewe Alexandra, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Milton Keynes Dons takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı Crewe Alexandra 9. sırada bulunuyor, Milton Keynes Dons 6 puana sahip ve 3. sırada. Crewe Alexandra, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Milton Keynes Dons son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 311. İddaa'da Crewe Alexandra kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Milton Keynes Dons kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Crewe Alexandra son hafta oynanan Milton Keynes Dons maçında 0-5 yenildi.

Milton Keynes Dons ise Crewe Alexandra maçında 0-5 kazandı.

Crewe Alexandra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Crewe Alexandra, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Milton Keynes Dons, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Milton Keynes Dons 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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