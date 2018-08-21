Criciuma - Coritiba maçı istatistikleri

Criciuma ve Coritiba, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. 24 puanlı Criciuma 14. sırada bulunuyor, Coritiba 29 puana sahip ve 10. sırada. Criciuma son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Coritiba son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 490. İddaa'da Criciuma kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Coritiba kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Criciuma son hafta oynanan Coritiba maçında 1-0 kazandı.

Coritiba, Criciuma karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Criciuma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Criciuma, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Coritiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Coritiba, 10 gol atarken 17 gol yedi.

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