Criciuma - Londrina maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B maçında Criciuma ile Londrina, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Criciuma 13 puanla 19. sırada, Londrina 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Criciuma son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Londrina, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 180 kodlu maçı oynayanlar; Criciuma galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Londrina galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Criciuma son haftadaki Ceara müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Londrina ise America Mineiro maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Criciuma, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Londrina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Londrina, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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