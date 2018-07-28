Criciuma - Vila Nova düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Criciuma, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Vila Nova takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Criciuma 17 puanla 18. sırada, Vila Nova 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Criciuma galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Vila Nova galibiyet oranı 2.30. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Criciuma önceki hafta Ceara mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Vila Nova ise Nautico maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Criciuma, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Vila Nova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vila Nova, 11 gol atarken 9 gol yedi.

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