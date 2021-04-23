Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKayserispor
ABONE OL

Cristian Sapunaru ülkesine gitti

Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile görüşerek takımdan ayrıldı. Sapunaru, sezon sonuna kadar izinli sayılacak

Cristian Sapunaru ülkesine gitti

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrıldı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörüne "Eğer beni bu sezon kadroda düşünmüyorsanız gidebilirim" diyen Sapunaru, "Bu sezon için kadroda düşünmüyorum" yanıtı alınca başkan Berna Gözbaşı ile de görüşerek takımdan ayrıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rumen futbolcu Sapunaru'nun gidişi ile ilgili olarak, "Sapunaru ile Hamza hocamız arasında geçen konuşmaya vakıfım. Sapunaru bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kendisini kadro dışı bırakmadık. Takımdan göndermedik. 6 maçlık bir planlamaya dahil edilmedi. Sapunaru da bu süreçte ülkesine gitmek istedi. Biz de kendisini sezon sonuna kadar izinli kabul ettik" dedi.

Kayserispor kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristian Sapunaru bu sezon 25 maçta forma giydi. 1921 dakika oynayan Rumen oyuncu bu maçlarda 1 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü. Son olarak 19 Mart 2021 tarihinde oynanan Karagümrük maçında forma giyen Sapunaru, sonrasında ise oynama fırsatı bulamamıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Cristian Sapunaru, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı ile ilgili açıklama yaptı.

Cristian Sapunaru, Türkçe cümleler kurduğu açıklamasında "3,5 yıl boyunca burada evimde gibi hissettim. Kariyerimin güzel bir dönemiydi ve bana sunulan tüm sevgi ve destek için minnettarım! Biliyorum hala 1 yıl daha sözleşmem var ama gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Kayserispor'un kaptanı olmaktan ve tüm bu dönemde harika takım arkadaşlarımın olmasından onur duydum! Bugün teknik direktör tarafından artık takımın bir parçası olmadığım bildirildi. Antrenör kararına saygı duyuyorum, katılmasam bile saygı duymak zorundayım. Çünkü kulübe saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum ve her zaman kalbimle Kayserispor'u destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman ile abi-kardeş ilişkim var
FUTBOLO fotoğrafı anlattı!
Mourinho hangi takımın teknik direktörü olacak?
FUTBOLBüyük sürpriz...
Beşiktaş golcüsüz kaldı
FUTBOLBeşiktaş golcüsüz kaldı
20 MİLYON EURO! Szalai'ye teklif yağıyor - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL20 milyon Euro!
Galatasaray'da istifa çatlağı! Fatih Terim'e destek mesajları
FUTBOLİstifa çatlağı
Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek
FUTBOLBeşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında
FUTBOLGalatasaray, Antalya deplasmanında
Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
FUTBOLHatayspor'un golcüleri yarışıyor
La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
FUTBOLBarça da kazandı Atletico da
Premier Lig'de Leicester City 3 puanı 3 golle aldı
FUTBOLLeicester City 3 puanı 3 golle aldı