Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Rumen futbolcu Cristian Sapunaru, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrıldı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörüne "Eğer beni bu sezon kadroda düşünmüyorsanız gidebilirim" diyen Sapunaru, "Bu sezon için kadroda düşünmüyorum" yanıtı alınca başkan Berna Gözbaşı ile de görüşerek takımdan ayrıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rumen futbolcu Sapunaru'nun gidişi ile ilgili olarak, "Sapunaru ile Hamza hocamız arasında geçen konuşmaya vakıfım. Sapunaru bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kendisini kadro dışı bırakmadık. Takımdan göndermedik. 6 maçlık bir planlamaya dahil edilmedi. Sapunaru da bu süreçte ülkesine gitmek istedi. Biz de kendisini sezon sonuna kadar izinli kabul ettik" dedi.

Kayserispor kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristian Sapunaru bu sezon 25 maçta forma giydi. 1921 dakika oynayan Rumen oyuncu bu maçlarda 1 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü. Son olarak 19 Mart 2021 tarihinde oynanan Karagümrük maçında forma giyen Sapunaru, sonrasında ise oynama fırsatı bulamamıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Cristian Sapunaru, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı ile ilgili açıklama yaptı.

Cristian Sapunaru, Türkçe cümleler kurduğu açıklamasında "3,5 yıl boyunca burada evimde gibi hissettim. Kariyerimin güzel bir dönemiydi ve bana sunulan tüm sevgi ve destek için minnettarım! Biliyorum hala 1 yıl daha sözleşmem var ama gelecekte neler olacağını kimse bilmiyor. Kayserispor'un kaptanı olmaktan ve tüm bu dönemde harika takım arkadaşlarımın olmasından onur duydum! Bugün teknik direktör tarafından artık takımın bir parçası olmadığım bildirildi. Antrenör kararına saygı duyuyorum, katılmasam bile saygı duymak zorundayım. Çünkü kulübe saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum ve her zaman kalbimle Kayserispor'u destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.