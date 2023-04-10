Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kaldı. Cristiano Ronaldo ve eski Trabzonspor'lu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin karşı karşıya geldikleri maçta gol sesi çıkmadı. Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 2 de asist yaptı. Şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, bu sonuçla 53 puana yükseldi lider Al İttihad ile puan farkı 3'e yükseldi