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Haberler Futbol Cristiano Ronaldo adeta çıldırdı!
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Cristiano Ronaldo'nun gergin anları!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının Al Fayha ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası sinirlerine hakim olamadı. Portekizli yıldız, rakip futbolcu ve kulübeyle tartışarak oldukça sinirli şekilde tünele gitti.

Cristiano Ronaldo adeta çıldırdı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kaldı. Cristiano Ronaldo ve eski Trabzonspor'lu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin karşı karşıya geldikleri maçta gol sesi çıkmadı. Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 2 de asist yaptı. Şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, bu sonuçla 53 puana yükseldi lider Al İttihad ile puan farkı 3'e yükseldi

RONALDO ÇILDIRDI

Golsüz sona eren maçın ardından Al Nassr'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, resmen çıldırdı. Fileleri havalandıramadan maçı bitiren Portekizli yıldız, son düdükle birlikte rakip futbolcu ve kulübeyle tartışarak soyunma odasına gitti.

NWAKAEME'DEN TEPKİ

Öte yandan Al Fayha forması giyen Anthony Nwakaeme, 90+1. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce çok sinirlendi. Oyundan çıkarıldığı için hocasına sinirlenen gösteren futbolcu, tepkili bir şekilde oyundan çıktı.

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