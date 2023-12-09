Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo'dan 1200 maçta 868 gol! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'dan 1200 maçta 868 gol!

        Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1200. maçına çıkarken, 868. golüne imza attı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanan Al Nassr - Al Riyadh mücadelesine 11'de başladı.

        2

        Sezona iyi bir başlangıç yapan Ronaldo, 4-1 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetti.

        3

        Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37'ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü.

        4

        Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca'dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh'ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti.

        5

        Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte kariyerinin 1200. maçına çıktı ve 868. golünü kaydetti. Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Ronaldo, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

        6

        Cristino Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:

        Sporting Lizbon: 5

        Manchester United: 145

        Real Madrid: 450

        Juventus: 101

        Al Nassr: 39

        Portekiz Milli Takımı: 128

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dink ailesinin avukatı o kadarı yorumladı
        Dink ailesinin avukatı o kadarı yorumladı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu