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Cristiano Ronaldo'dan flaş istek: Lütfen artık sormayın

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, hem milli takım hem de Manchester United'dan arkadaşı Bruno Fernandes'le ilgili olarak bir istekte bulundu!

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  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Cristiano Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.

     
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor." ifadelerini kullandı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kulübü Manchester United'a sert eleştirilerinin ardından milli takımdaki bölünme yaşandığı iddialarını reddetmişti.

     
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Kulübü Manchester United'a ağır eleştiriler yönelten Ronaldo ile takım arkadaşı Bruno Fernandes arasındaki basına yansıyan görüntülerin ardından soyunma odasındaki atmosferle ilgili soruya Neves, "Takım içinde bir bölünmüşlük yok. Herhangi bir sorun yok. Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." yanıtını vermişti.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kulüpten ayrılacağının sinyalini veren Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo hakkında "gerekli adımların atıldığını" açıklamıştı.

     
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

    Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri

     Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

     

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