Ronaldo ne söyledi?

"Ben oyundan çıkmadan önce Koreli bir oyuncu, bana çabuk çıkmamı söyledi. Ona, 'Kapa çeneni!" dedim, çünkü yetkisi yok. Bu tür şeyler söylemesi yanlış. Hakem bu konularda konuşsa tartışmaya gerek yok, ama başkasının yapması yanlış. Sonuçta her şey sahada kalıyor."