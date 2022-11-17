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Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

Dünya Kupası için geri sayım sürerken Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor! Manchester United, Portekizli yıldızın posterini stattan indirirken tecrübeli futbolcu da yanıt verdi; ortalık yeniden kızıştı! Diğer yandan Galatasaray iddiaları da gündeme oturdu

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  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Dünya Kupası'na sayılı günler kala Cristiano Ronaldo gündemi meşgul ediyor! Manchester United'la olan ilişkisi dibe doğru giden Portekizli için flaş iddialar ortaya atılıyor.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Bu yaz aylarında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmak isteyen ancak umduğunu bulamayan Cristiano Ronaldo için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü! 
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    BİR GÜNDE 400 BİNİ AŞAN TWEET

    Galatasaray taraftarı, Manchester United'la iplerini koparan Cristiano Ronaldo taraftarı için harekete geçti.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray'a gel" anlamındaki "Come to Galatasaray" kampanyasını başlattı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Bu transfer için maddi destek görüşlerini de paylaşan taraftarların Ronaldo için attığı tweet sayısı 400 bini aştı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un kulüp televizyonuna verdiği röportajda bu yaz transferini tamamlayamadığı iki yıldız olduğunu dile getirmişti. Bu iki isimden birinin Cristiano Ronaldo olduğu öne sürülüyor...
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    POSTERİ SÖKÜLDÜ

    Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Portekizli yıldız Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki 'ikonik' 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    MANCHESTER CITY İTİRAFI

    Bu gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo da açıklama yaptı ve itirafta bulundu: 
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Ancak Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu."
  • Cristiano Ronaldo'dan Manchester United'a yanıt!

    "KÖTÜ BİR SÜRPRİZDİ"

    "Manchester United'a dönerken, geri kalan 13 yılda her şeyin değişmiş olacağını düşünüyordum. Geldiğimde her şeyin aynı olduğunu gördüm. Bu kötü bir sürprizdi. Real Madrid, hatta Juventus'la karşılaştırdığınızda Manchester United hiç gelişim kaydedemedi."

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