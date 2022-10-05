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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo'dan vazgeçti

Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor. Kırmızı Şeytanlar'da gündem Cristiano Ronaldo'nun geleceği. Hollandalı menajer, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışmayacak. İşte detaylar

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  • Cristiano Ronaldo'dan vazgeçti - Son dakika spor haberleri

    İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.
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    Ne söylendi?

    The Telegraph'a göre; Cristiano Ronaldo, ocak ayında Manchester United'dan ayrılacak. United'ın menajeri Erik ten Hag ise bu ayrılığa karşı çıkmayacak.
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    Hafta sonu lige dönecek olan United, 9 Ekim Pazar günü Everton deplasmanına çıkacak.
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    Ronaldo'nun Omonia Nicosia maçına ilk 11'de başlaması kuvvetle muhtemel.

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