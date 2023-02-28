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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta forma giyen Gabriel Menino, kilo vermek ve kas yapmak için Cristiano Ronaldo'nun diyetini uyguladığını ancak ölümden döndüğünü söyledi.

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  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    Dünya futbolunun yaşayan efsanesi 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yu fiziksel açıdan mükemmel yapan faktörlerden olan 'beslenme alışkanlığı, 22 yaşındaki futbolcuya ağır geldi. 
  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, Cristiano Ronaldo'nun uyguladığı diyetin kendisine çok ağır geldiğini söyledi.
  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    Ronaldo gibi bir fiziğe sahip olmak istediğini belirten Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim" dedi.
  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    "KENDİ MEVKİMDE ÜÇÜNCÜ SEÇENEKTİM"

    'Ronaldo diyeti' uyguladığı süreçle ilgili konuşan genç futbolcu, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi" ifadesini kullandı.
  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    "DAYANAMADIM, KENDİMİ YERE BIRAKTIM"

    Diyetin henüz ikinci gününde çok zorlandığını ve pes ettiğini dile getiren Menino, "Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim" dedi.
  • Cristiano Ronaldo diyeti öldürüyordu!

    Menino bu sezon Palmeiras formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

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