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        Cristiano Ronaldo durdurulamıyor

        39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, 12 asist katkısı sağlayarak, yıllara meydan okumaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:58
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        Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin son bölümünde yüksek grafiğini devam ettiriyor.

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        39 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr formasıyla 24’ü Suudi Arabistan Ligi, 9’u AFC Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, 2’si Kral Kupası olmak üzere toplamda 35 maçta sahadaki yerini alırken, 36 kez gol sevinci yaşadı.

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        Ronaldo, verdiği 12 gol pasıyla kariyerindeki yüksek formunu sürdürüyor.

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        72 saat içinde ikinci hat-trick’ini yaptı...

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        Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Abha’yı 8-0’lık skorla mağlup etti.

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        39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai'ye karşı alınan 5-1'lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti.

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        Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu.

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        Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig'de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.

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