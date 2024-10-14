Cristiano Ronaldo durdurulamıyor
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla kariyerindeki 906. golünü Polonya filelerine bıraktı. En büyük hedefi olan 1000 barajına doğru adım adım gidiyor
Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, 39 yaşında golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay resmi maçlarda 900 gol atan ilk futbolcu olarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü isim, gözünü bir başka rekora dikti.
Uluslar A Ligi üçüncü maçında Portekiz'in, Polonya'yı 3-1 yendiği müsabakada süper star, bu sezon 12 karşılaşmada 11'inci golünü kaydetti.
Ronaldo, kariyerinde bin 243 müsabakada fileleri 906'ıncı kez havalandırırken Portekiz Milli Takımı'ndaki 133. golünü attı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu, 1000 gole ulaşma hedefini adım adım sürdürdü.
Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.