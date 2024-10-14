Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo durdurulamıyor - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo durdurulamıyor

        39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla kariyerindeki 906. golünü Polonya filelerine bıraktı. En büyük hedefi olan 1000 barajına doğru adım adım gidiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, 39 yaşında golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

        2

        Geçtiğimiz ay resmi maçlarda 900 gol atan ilk futbolcu olarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü isim, gözünü bir başka rekora dikti.

        3

        Uluslar A Ligi üçüncü maçında Portekiz'in, Polonya'yı 3-1 yendiği müsabakada süper star, bu sezon 12 karşılaşmada 11'inci golünü kaydetti.

        4

        Ronaldo, kariyerinde bin 243 müsabakada fileleri 906'ıncı kez havalandırırken Portekiz Milli Takımı'ndaki 133. golünü attı.

        5

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu, 1000 gole ulaşma hedefini adım adım sürdürdü.

        6

        Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo, "Hiçbir şey üretemediğimi, hiçbir şey veremediğimi hissettiğim gün futbolu bırakacağım" dedi.

        7

        39 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf