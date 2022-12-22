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Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

Cristinao Ronaldo'nun El Nasr'a transferi artık an meselesi! Portekizli futbolcuya yapılan transfer teklifini duyuran Marca, iki taraf arasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunu haberleştirdi! İşte tarihi gelişmenin detayları...

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  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Marca, 23 Kasım'da Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a transfer olabileceğini duyurmuş, bir hafta sonra ise anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını haberleştirmişti.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Marca'nın yeni haberine göre Cristiano Ronaldo ile El Nassr arasındaki görüşmelerde sona gelindi. 

     
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a sözleşme imzalamak için gideceği belirtildi.

     
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    El Nassr'ın Ronaldo ile 2030'a kadar el sıkıştığı ve astronomik bir ücret ödeyeceği kaydedildi.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Haberde Ronaldo'nun futbolcu olarak 2,5 yılı doldurduktan sonra ise 2030 Dünya Kupası adaylık süresinde elçi olarak görev yapacağı belirtildi. 
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Marca'nın aktardığına göre Ronaldo, El Nassr'dan yılda 200 milyon Euro ücret kazanacak.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Bu anlaşmaya dair incelemelerin yapıldığı ve finansal bir ihlal olmaması adına titiz davranıldığı da kaydedildi.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Ronaldo, sözleşmesi resmileştiği takdirde tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Le Parisien'in haberine göre şu an dünyanın en çok kazanan futbolcusu Kylian Mbappe. 
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    PSG ile üç yıllık anlaşması bulunan Fransız yıldızın çeşitli şartlara bağlı bonuslarla kazancı 210 milyon euro olsa da net geliri daha aşağıda.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    2017-2021 tarihleri arasında Lionel Messi'nin Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşmenin toplam bedeli 555 milyon Euro iken Amerikan Futbolu yıldızı Patrick Mahomes'un Kansas City Chiefs ile 2020'de yaptığı 10 yıllık sözleşme ise 510 milyon Euro'ydu.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrılmıştı. 

     
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği belirtilmişti. 

     
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edilmişti.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.

     
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda da beklentilerin epey altında kalmış ve ülkesinde 'istenmeyen adam'a dönüşmüştü.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    İlk grup maçlarında kötü performans sergileyen 37 yaşındaki yıldız Fernando Santos tarafından yedek bırakılmıştı.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Portekiz, Katar'da Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederken Ronaldo, Fas karşısında da yedek soyunmuş ve elenmelerinin ardından soyunma odasına ağlayarak gitmişti. Santos bu kararı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
  • Cristiano Ronaldo, El Nassr'a transfer oluyor! Tarihi anlaşma sağlandı

    Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.

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