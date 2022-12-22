2017-2021 tarihleri arasında Lionel Messi'nin Barcelona ile yaptığı 4 yıllık sözleşmenin toplam bedeli 555 milyon Euro iken Amerikan Futbolu yıldızı Patrick Mahomes'un Kansas City Chiefs ile 2020'de yaptığı 10 yıllık sözleşme ise 510 milyon Euro'ydu.