Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te şampiyonluğa inanıyor - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te şampiyonluğa inanıyor

        Cristiano Ronaldo, Portekiz'in EURO 2024'te zafere ulaşabilecek kadroya sahip olduğuna inanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ronaldo şampiyonluğa inanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduklarını söyledi.

        Ronaldo, Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz. Adım adım ilerlemeli, ana odaklanmalı, sakin olmalı, şu ana kadar yaptığımız gibi çalışmalı ve bunun mümkün olduğuna inanmalıyız. Bunun kısa bir turnuva olduğunu biliyoruz ama takım hazır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden 39 yaşındaki Ronaldo, "Taraftarlar çok etkileyici. Sanki Portekiz'deymişiz gibi hissettiriyorlar. Çok güzeldi, havaalanından otele kadar bütün yollar Portekizliler ile doluydu." şeklinde konuştu.

        Kariyerinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerek bu alanda kendisine ait rekoru geliştirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, "Önemli olan turnuvaya iyi bir başlangıç ​​yapabilmek. Kendimi hazır hissediyorum. Futbolu seviyorum, rekorlar bir amaç değil, sonuçtur. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Bu 6. turnuvam olacak. En önemlisi, bundan en iyi şekilde keyif almak, iyi oynamak ve takımın kazanabileceğinden emin olmak. Özellikle maçlardan önce hissettiğiniz midenizdeki o karıncalanma hissi ve kaygı hali her zaman olacak. Bunu hissettiğim için mutluyum, hissetmediğimde pes edip durmak daha iyi. Şu an motivasyonum iyi ve takımı oldukça sakin görüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        REKLAM

        EURO 2016'da Portekiz ile şampiyonluk yaşayan Ronaldo, EURO 2020'de ise gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, organizasyon tarihinin en çok maça çıkan (25) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu unvanlarını da elinde bulunduruyor.

        Portekiz, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de Çekya karşısında çıkacak. Gruptaki ikinci hafta karşılaşmasında ise Portekiz ile Türkiye, 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        "Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştık"
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Yapay zeka artık ders
        Yapay zeka artık ders
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        130 milyon TL'lik yalı soygununun ardından 6 aylık plan çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?