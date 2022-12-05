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Cristiano Ronaldo'nun lüks otomobil koleksiyonu Portekiz'e ulaştı

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun lüks otomobil koleksiyonu, ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'a ulaştı

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  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Portekizli Cristiano Ronaldo şu anda Dünya Kupası kazanma derdinde olsa da lüks otomobilleri ülkesinin başkentinde...
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Goal'ün aktardığına göre Cristiano Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu cuma günü öğleden sonra Lizbon sokaklarını kasıp kavurdu.

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Portekizli süperstarın koleksiyonu, Güney Kore ile Portekiz adına yapacağı maçın başlamasından sadece birkaç saat önce ülkesine ulaştı.

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    37 yaşındaki oyuncu, bu ayın başında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'in başkentine yaklaşık 500.000 Euro değerinde olan otomobilleri gönderdi.
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Portekizli megastar, Cheshire, Alderley Edge'deki kiralık malikanesini boşaltmak zorunda kaldı.

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Ve sonuç olarak 150.000 Euro değerinde Cadillac Escalade ve 300.000 Euro Bentley Flying Spur içeren otomobil koleksiyonunu farklı bir yere taşıdı.
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Bir taraftar The Sun'a şunları söyledi: "Teslimat şoförü onları olabildiğince az telaşla taşımaya çalıştı, ancak kamyon yolu kapattı ve bu da trafikte bir miktar yığılma yarattı.

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    "Ardından Escalade ve Bentley arkadan geldi ve çok dikkat çekiciydiler."

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Otomobil İngiltere'den ilk kez çıkarıldıktan bir hafta sonra Lizbon sokaklarındaki yerini aldı.

     
  • Cristiano Ronaldo ülkesine mi dönüyor? Lüks otomobil koleksiyonu büyületti... - Spor haberleri

    Portekiz'in başkentinin varoş diye nitelendirilen bir sokağında özel bir araç eşliğinde bir garaja bırakıldı.

     

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