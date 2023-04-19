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Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıra dışı faul!

Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal'e konuk olan Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, karşılaşmada 1-0 mağlup durumdayken, Ronaldo'nun rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Dün gece Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal takımı ile Ronaldo'nun takımı Al-Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 2-0 El Hilal üstünlüğü ile sona ererken, Ronaldo'nun gergin anları gözlerden kaçmadı.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Al-Nassr formasıyla 2 haftadır gol bulamayan Portekizli yıldızın, mücadelenin 56. dakikasında rakibine yaptığı sert faul gündeme oturdu.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Yıldız futbolcu, çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşürdü.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Olayın ardından hakemin verdiği karar şaşırttı. Maçın hakemi, Ronaldo'ya sarı kart gösterirken, rakip takım kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

    Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Nassr ile Al Fayha, berabere kalmıştı. Ronaldo'nun yine gol katkısı yapamadığı maçın sonunda rakip futbolcu ve kulübeyle tartışması dikkatleri çekmişti.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

    Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, özel hayatıyla da gündemde. Portekizli yıldız ile sevgilisi Georgiana Rodriguez arasında büyük bir kriz çıktığı iddia edildi.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Alman gazetesi Bild’in, İspanyol medyasına dayandırdığı haberde ünlü çiftin ilişkisinde büyük sorunlar yaşandığı iddia edilmişti.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Ronaldo'nun, sevgilisinin davranışlarından bıktığı ve bu nedenle ilişkinin krize girdiği belirtildi.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    38 yaşındaki futbolcunun, son aylarda daha bencil ve kibirli hale gelen Rodriguez'in davranışlarından rahatsız olduğu ifade edildi.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

    Ronaldo'nun ayrıca, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla daha az ilgilenmesinden dert yandığı da öne sürüldü.
  • Cristiano Ronaldo'nun rakibine yaptığı sıradışı faul!

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