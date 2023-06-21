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Cristiano Ronaldo rekor gecesinde Portekiz'e galibiyeti getirdi!

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda konuk olduğu İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Milli takım formasıyla 200. maçına çıkarak rekor kıran Cristiano Ronaldo, 89. dakikada attığı golle Portekiz'e galibiyeti getiren isim oldu.

Cristiano Ronaldo rekor gecesinde Portekiz'e galibiyeti getirdi!
HABERTURK.COM

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda İzlanda ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Portekiz, oldukça zorlandığı mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, milli formayla 200. maçına çıkan ilk isim olarak rekor kırdı.

İzlanda'da Willum Willumsson, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı.

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