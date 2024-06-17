Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini ekleyecek
Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacak. Portekiz'in efsanesi Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini ekleyecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacak Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor. Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışacak.
REKORLARINA BİR YENİSİNİ EKLEYECEK
EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.
MAÇ SAYISINDA DA ZİRVEDE
Cristiano Ronaldo, 25 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en çok forma giyen futbolcu olarak dikkati çekiyor.
Portekizli diğer futbolcular Joao Moutinho ve Pepe, 19'ar maçla Ronaldo'yu takip ediyor.
MİLLİ TAKIM REKORLARI ELİNDE
Portekiz formasını 21 yıllık milli takım kariyerinde 206 kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'nın (196) önünde en fazla milli maça çıkan isim olma özelliğini taşıyor.