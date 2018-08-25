Serie A'da sezona Chievo'yu deplasmanda 3-2 yenerek başlayan Juventus, 2. hafta maçında ilk maçında Napoli'ye öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Lazio'yu konuk etti. Juventus'un flaş transferi Cristiano Ronaldo, yeni takımının seyircisi önündeki i lk lig maçına çıktı.

Çekişmeli geçen maçın 30. dakikasında Juventus, 1-0 öne geçti. Bosna Hersekli Miralem Pjanic, cezayayı üzerinden klas bir voleyle topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.

İlk 45 dakika Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

RONALDO KAÇIRDI MANDZUKIC TAMAMLADI, RONALDO SİTEM ETTİ

Dakikalar 75'e geldiğinde ilginç bir an yaşandı. Sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada top Cristiano Ronaldo'nun ayaklarına çarpıp yükseklik kazandı ve Portekizli boş kaleye gol kaçırdı. Mario Mandzukic, önünde bulduğu topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Ronaldo golden hemen sonra kısa bir süre kendisine sitem etti ve gole önce sevinmedi sonrasında ise Mandzukic'e sarıldı. Yıldızın bu hareketleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ev sahibi Juventus sahadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus 2. haftayı da galibiyetle tamamladı ve puanını 6'ya çıkardı. Lazio ise henüz puanla tanışamadı.

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