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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli olurken birçok hikaye yaşandı. 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun ağlayarak vedası gündeme oturdu. Dünya spor kamuoyundan çok sayıda yıldız, Ronaldo'ya destek oldu

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  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi ve yarı finalistler belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları futbol tarihinde yerini alacak birçok unutulmaz anla hatırlanacak. Çeyrek finalde futbol dünyasının iki büyük yıldızı Cristiano Ronaldo ve Neymar turnuvaya gözyaşlarıyla veda etti.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Fas'a 1-0 kaybeden Portekiz'de Ronaldo, İsviçre maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da yedekler arasında yer aldı ve ikinci yarıda oyuna girebildi.

     
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Beş Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu unvanına sahip 37 yaşındaki Ronaldo, son Dünya Kupası'ndan elenmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Ronaldo, soyunma odası koridorlarından geçerken gözyaşlarını tutamadı.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 37 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak kariyerimdeki en büyük ve en tutkulu hayalimdi. Bunun için savaştım, mücadele ettim. 16 yıl boyunca 5 Dünya Kupası'nda forma giydim. Her zaman büyük oyuncularla birlikte oldum ve milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Sahada her şeyimi verdim. Mücadeleye asla sırtımı dönmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Sıcak tepki vermenin anlamsız olduğunu belirten Ronaldo, "Ne yazık ki dün bu rüya sona erdi. Çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama benim Portekiz'e olan bağlılığım bir an olsun değişmedi. Her zaman hedef için mücadele ettim, takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim." değerlendirmesinde bulundu.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Portekiz'i ve kendisini destekleyen herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, "Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Rüya sürdüğü sürece güzeldi. Zamanın iyi bir danışman olacağını ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vereceğini umalım." dedi.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    DESTEK YAĞDI

    Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım rekor beğeni alırken, Portekizli yıldıza, Mbappe'den LeBron James'e kadar spor camiasından birçok isimden destek mesajları geldi.

     
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Ronaldo ile ilgili "İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek. 16-17 yıl istikrarlı şekilde bu seviyede performans çılgınlık derecesinde fedakarlık gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    LeBron James, "Efsane" ifadelerini kullandı.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Mbappe ise sırasıyla 'kral tacı' 'minnet' emojisi ve tarihin en iyisi anlamında kullanılan 'keçi' emojisi kullandı.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Vinicius JR. da kalpli bir yorum atarken Pele de yorumda bulundu.
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Hastanede tedavi gören Brezilyalı efsane "Bizi gülümsettiğin için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.

     
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

    Merih Demiral ise "Hiçbir şey değişmedi. O hala tarihin en iyisi ve öyle kalacak. Ben ve birçokları için kahraman" yorumunda bulundu. 

     
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı
  • Cristiano Ronaldo'ya destek yağdı

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