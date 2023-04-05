Dünya kupasında sonra Portekiz'in oynadığı Euro 2024 Avrupa Kupası elemelerinde çıktığı 2 maçta 4 gol atan yıldız futbolcu, bu maçlarda 198 kez giydiği milli formayla en çok milli maça çıkan futbolcu rekorunu da kırdı ayrıca milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.