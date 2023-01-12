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Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Portekiz’in yıldız futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun ablası Elma Aveiro, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel isim 49 yaşında olmasına rağmen, görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

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  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

    Portekiz'in başarılı futbolculardan Cristiano Ronaldo, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Yıldız ismin, ablası Elma Aveiro'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. 49 yaşındaki güzel isme bakan bir daha bakıyor. 
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

    Cristiano Ronaldo’nun ablası Elma Aveiro, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fenomen ismin gönderileri dakikaalr içerisinde binlerce yorum ve beğeni alıyor.
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

    Dünyanın yıldız futbolcuları listesinde ilk başlarda olan başarılı isim Cristiano Ronaldo'nun Hugo, Katie ve Elma adında 3 kız kardeşi bulunuyor.
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

    İşte Cristiano Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro...
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

    Elma Aveiro, sanat ile uğraşmasının yanında girişimcilik ile de uğraşıyor. 
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
  • Cristiano Ronaldo’nun kız kardeşine bakan bir daha baktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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