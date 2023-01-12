Portekiz'in başarılı futbolculardan Cristiano Ronaldo, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Yıldız ismin, ablası Elma Aveiro'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. 49 yaşındaki güzel isme bakan bir daha bakıyor.