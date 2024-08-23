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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Ç.Rizespor, Azubuike ile yollarını ayırdı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, Azubuike ile yollarını ayırdı

        Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:26
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        Ç.Rizespor'da ayrılık!
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Okechukwu Godson Azubuike’ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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