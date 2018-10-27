Crotone - Salernitana rakamlar

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Crotone, 28 Ekim 2018 Pazar günü Salernitana takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Crotone 10 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Salernitana 13 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Crotone, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Salernitana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 538. İddaa'da Crotone kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Salernitana kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Crotone önceki hafta Livorno mücadelesinde 3-0 kazandı.

Salernitana, Entella karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Crotone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Crotone, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Salernitana, dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salernitana 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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