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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CRR Dinleyici Okulu başladı

        CRR Dinleyici Okulu başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunda müzikseverleri dinleme deneyimlerini zenginleştirmeye davet eden yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor: CRR Dinleyici Okulu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:04
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024-2025 sezonunda müzikseverleri dinleme deneyimlerini zenginleştirmeye davet eden yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor: CRR Dinleyici Okulu. Dinleyici Okulu, müziğin kültürel, tarihsel ve sanatsal yönlerini keşfetmek isteyen tüm dinleyicilere açık bir program olarak tasarlandı. Ekim ayında piyanist ve besteci Selen Gülün’ün "Nedir Bu Caz Denen Şey?" başlıklı semineriyle başlayacak olan program sezon boyunca devam edecek. 17 yaş ve üzeri müzikseverlere yönelik olarak düzenlenecek "Nedir Bu Caz Denen Şey?" seminerleri, Aralık ayında 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Kasım ayında ayrıca müzikolog İlke Boran tarafından verilecek olan "Çoksesli Batı Müziğini Anlayarak Dinlemenin Kısa Yolları" başlıklı eğitim de katılımcılara sunulacak. Sezon boyunca farklı müzik türlerine ve hedef kitlelere odaklanan çeşitli eğitim programlarıyla CRR Dinleyici Okulu, müzikseverlerin dinleme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyor.

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        Eğitim Tarihleri:

        16 Ekim 2024, Çarşamba – 14:00 -15:30

        30 Ekim 2024, Çarşamba – 14:00 -15:30

        6 Kasım 2024, Çarşamba – 14:00 -15:30

        Kasım ayında ise aynı seminer, 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Bu seminerde de cazın kökenlerinden modern döneme kadar gelişimi işlenecek.

        Selen Gülün
        Selen Gülün

        Eğitim Tarihleri:

        8 Aralık 2024, Pazar – 14:00-15:00

        14 Aralık 2024, Cumartesi – 14:00-15:00

        15 Aralık 2024, Pazar – 14:00-15:00

        İlke Boran ile Çoksesli Batı Müziği Eğitimi

        Kasım ayında başlayacak olan ikinci eğitim, müzikolog İlke Boran tarafından verilecek "Çoksesli Batı Müziğini Anlayarak Dinlemenin Kısa Yolları" semineri olacak. Bu eğitim, katılımcılara çoksesli batı müziğinin katmanlarını keşfetme ve dinleme sürecini bilinçli bir hale getirme fırsatı sunacak. Çoksesliliğin derin yapısını anlamak ve müzik eserlerini dinlerken çok katmanlı yapıyı çözümleyebilmek, bu eğitimin temel amaçları arasında yer alıyor.

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        Eğitim Tarihleri:

        27 Kasım 2024, Çarşamba – 15:00 -16:30

        4 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00 -16:30

        11 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00 -16:30

        18 Aralık 2024, Çarşamba – 15:00 -16:30

        Başvuru ve detaylı bilgi için www.crrkonsersalonu.ibb.istanbul adresi ziyaret edilebilir. Eğitimler ücretsizdir.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #CRR Dinleyici Okulu
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