CRR'nin çevrim içi konserleri müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor

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CRR'de yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat'ta keman ve viyola alanında kazandığı birçok uluslararası ödülle ismini duyuran Atilla Aldemir, "Bestelenmesinin 300. Yıl Dönümünde Sonat ve Partitalar" başlıklı bir konser verecek.

Konser öncesi CRR Konser Salonu Sanat Yönetmeni Cem Mansur, Atilla Aldemir'le birlikte saat 20.00'da bir söyleşi gerçekleştirecek.

Geçen yıl, J.S.Bach'ın solo keman için Sonat ve Partitalarını bestelemesinin 300. yıldönümünde, eseri solo viyola ile kaydeden sanatçı, uluslararası müzik otoriteleri tarafından övgüler aldı. Sanatçının bu kaydı aynı zamanda Musicweb International tarafından 2020 yılının en iyi albümü olarak seçildi.

Program kapsamında ayrıca 13 Şubat'ta Atilla Aldemir, "şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen" olarak ifade edilen Cem Babacan ile "Romantik ve Virtüöz Keman Eserleri" seslendirecek.

Cumhuriyet dönemi musiki tarihinin önemli bestekarlarından Sadettin Kaynak ise 15 Şubat'ta izlenebilecek olan "Sadettin Kaynak Şarkıları" başlıklı konserle anılacak.

Konserde, solist olarak Hatice Doğan Sevinç, kemanda Kemal Caba, kanunda Serkan Halili, udta Enver Mete Aslan, viyolonselde Volkan Ertem, tanburda Hasan Kiriş, kemençede Ömer Aşçıoğlu, vurmalı çalgılarda ise Serdar Bişiren ve Yaman Hadi yer alacak.

CRR çevrim içi konserleri yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta boyunca YouTube kanalından izlenebilecek.