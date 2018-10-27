Cruz Azul - Club America düellosu

Cruz Azul ve Club America, 28 Ekim 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 26 puanlı Cruz Azul 3. sırada bulunuyor, Club America 27 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Cruz Azul, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Club America son 1 mücadelede 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 415 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruz Azul kazanırsa 2.45, beraberlik çıkarsa 2.80, Club America sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cruz Azul önceki hafta Club America mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Club America ise Cruz Azul karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Cruz Azul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, aldı. Cruz Azul, kendi sahasında 16 gol attı, 2 gol yedi.

Club America, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Club America, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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