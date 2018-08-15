Cruz Azul - Deportivo Tepic maç önü

Cruz Azul ve Deportivo Tepic, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 6 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. 4 puanlı Cruz Azul 1. sırada bulunuyor, Deportivo Tepic 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Cruz Azul, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportivo Tepic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 547 kodlu maçı oynayanlar; Cruz Azul galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Deportivo Tepic galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cruz Azul son hafta oynanan Tigres UANL maçında 2-1 kazandı.

Deportivo Tepic ise Tigres UANL karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cruz Azul, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Deportivo Tepic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Tepic, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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