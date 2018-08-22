Cruz Azul - Toluca karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Cruz Azul, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Toluca takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Cruz Azul 13 puanla 1. sırada, Toluca 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cruz Azul, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Toluca son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Cruz Azul galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Toluca galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cruz Azul önceki hafta Veracruz mücadelesinde 1-0 kazandı.

Toluca ise Club Tijuana karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Cruz Azul, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

Toluca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Toluca, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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