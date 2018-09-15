Cruzeiro - Atletico Mineiro maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Cruzeiro ile Atletico Mineiro, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Cruzeiro 33 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Atletico Mineiro 41 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atletico Mineiro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 759. İddaa'da Cruzeiro kazanır 2.80, berabere biter 2.70, Atletico Mineiro kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cruzeiro son haftadaki Botafogo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Cruzeiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cruzeiro, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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