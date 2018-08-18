Cruzeiro - Bahia sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Cruzeiro ile Bahia, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. 25 puanlı Cruzeiro 8. sırada bulunuyor, Bahia 21 puana sahip ve 12. sırada. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bahia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 687. İddaa'da Cruzeiro kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Bahia kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Cruzeiro son hafta oynanan Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Bahia, Sao Paulo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cruzeiro, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

Bahia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Bahia, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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